Выставка-пристройство с «Котодом Мурлыка»

Приглашаем на выставку-пристройство кошек в Москве!

Ласковые, пушистые, нежные и просто самые-самые лучшие! Рядом с ними чувствуешь уют домашнего очага, спокойствие и умиротворение. Конечно, мы говорим о них - необыкновенных и загадочных кошках!

Вы давно мечтали о том, чтобы в Вашем доме поселилось пушистое счастье?

14 мая приглашаем Вас в ТЦ «Капитолий» на благотворительную выставку-пристройство кошек, организованную совместно с приютом «Котодом Мурлыка». Каждый из его пушистых воспитанников в этот день мечтает стать для кого-то лучшим другом.

Волонтеры приюта расскажут Вам о каждой кошечке, дадут все необходимые рекомендации по уходу и адаптации.

Всем питомцам, которым удалось найти свою семью, мы подарим набор необходимых товаров, которые точно пригодятся ему в новом доме!

Если Вы по каким-либо причинам пока не готовы к появлению четвероногого члена семьи, мы все равно ждем Вас, ведь каждый может помочь подопечным приютов. Мы обязательно подскажем, как это можно сделать.

Дата: 14 мая.

Время: с 13:00 до 16:00.

Место: проспект Вернадского, дом 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы» (станция метро «Университет»).