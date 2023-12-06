Выставка-пристройство «Просто Живи» в Москве

Сейчас, когда на улице установилась холодная погода, нам особенно хочется тепла. Но главное, чтобы оно было в сердце, в душе. А для этого важно знать, что дома ждёт любящее пушистое счастье, которое, возможно, появится у Вас уже в эти выходные.

В эту субботу приглашаем Вас на выставку-пристройство четвероногих подопечных благотворительного фонда «Просто Живи».

Мокрые носы и тёплые лапки будут с нетерпением ждать встречи со своими мамами и папами в Месте встречи Четыре Лапы!

Во время мероприятия также будет стоять корзина «Добролап», куда любой желающий сможет пожертвовать необходимые для подопечных лакомства, игрушки и средства по уходу.

Все собранные товары передадут участникам выставки.

Каждый пристроенный хвостик получит подарки от Четыре Лапы: всё самое необходимое для начала счастливой жизни с новыми пет-родителями!

Важно: все собаки будут передаваться по договору о передаче животного, поэтому с собой нужно взять паспорт.

Вход свободный, участие в активностях бесплатное!

До встречи в субботу!