Выставка-пристройство «Подари семью коту!»

В Четырех Лапах мы уверены: у каждого котика должна быть своя любящая семья. Ласковый пушистик может поселиться в Вашем доме, чтобы дарить радость и положительные эмоции, уже в эту субботу! Приходите на выставку-пристройство «Подари семью коту!», чтобы в последние выходные апреля стать самыми счастливыми пет-родителями!

Здесь Вас будут ждать четвероногие подопечные фонда «Ника» – чипированные, привитые, готовые в этот же день отправиться в новый дом.

Все те, кто заберет в этот день хвостика домой, получат подарки от Четыре Лапы – набор со всем необходимым для нового члена семьи. Если же Вы пока не готовы к такому ответственному шагу, все равно приходите, чтобы узнать, как можно помочь четвероногим подопечным приютов и фондов для бездомных животных.

Приходите всей семьёй и расскажите о мероприятии друзьям – пусть как можно больше людей узнают о такой замечательной возможности сделать доброе дело!

А еще Вас будут ждать:

Викторина с подарками от Четыре Лапы.

Выступления спикеров.

Творческие мастер-классы.

Благотворительный маркет от фонда «Ника».

Важно: все котики будут передаваться по договору о передаче домашнего животного, поэтому с собой нужно взять паспорт.

Вход свободный, участие в активностях бесплатное.