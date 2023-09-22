Выставка-пристройство «Любимые Друзья»

Приглашаем на выставку-пристройство «Любимые Друзья»!

Этой осенью нужно себя порадовать, а если не знаете как, то мы Вам поможем!

В эту субботу, 23 сентября фонд помощи животным «Дом» проводит выставку-пристройство мокрых носов и мягких лапок. И это – уникальная возможность подарить себе тепло и радость от нового члена Вашей семьи. Приходите всей семьей и приводите друзей, пусть счастье будет в каждом доме!

Вас ждет знакомство с хвостиками, море положительных эмоций и, конечно же, каждый, кто заберёт в этот день нового питомца домой, получит набор подарков от Четыре Лапы – всё необходимое для первых недель жизни Вашего любимца в новом доме!