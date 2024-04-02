Выставка-пристройство котиков и щенков в Москве
02.04.2024
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Весной мы мечтаем о том, что наша жизнь изменится к лучшему. Мы стремимся открывать что-то новое, дарить близким улыбки и положительные эмоции. Может, именно сейчас Вы готовы к тому, чтобы в доме появилось четвероногое счастье?
Приглашаем Вас на выставку-пристройство котиков и щенков из приютов, которая пройдет в ТЦ «Косино парк» (2 этаж) 6 апреля. Тридцать хвостиков в этот день будут ждать встречи с Вами!
А еще мы подготовили много интересного:
- Лекция кинолога на тему «Секреты воспитания собак из приюта».
- Консультации зоопсихолога.
- Мастер-класс «Любимые кошки».
- Аквагрим.
- Подарки и отличное настроение.
Вы еще не готовы к тому, чтобы взять питомца из приюта? На выставке Вы узнаете о том, как можно оказать помощь хвостикам, которые пока не обрели дом. Так что мы ждем Вас!