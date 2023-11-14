Выставка-пристройство кошек в Санкт-Петербурге

Иногда нам очень не хватает любви, тепла и положительных эмоций. А кто может подарить их нам просто за то, что мы есть? Конечно же наши питомцы! Но что делать, если в Вашем доме еще не поселилось пушисто-хвостатое счастье?

18 ноября приглашаем Вас на выставку-пристройство кошек в Месте встречи Четыре Лапы, где вы сможете познакомиться и пообщаться с подопечными приютов, может быть кто-то из них покорит ваше сердце и будет встречать зиму в объятиях хозяев.

Новоиспеченные пет-родители получат подарки от Четыре Лапы – наборы со всем самым необходимым для нового члена семьи.

Если же Вы пока не готовы взять любимца из приюта, все равно приходите, ведь здесь Вы сможете узнать, как еще можно оказать помощь хвостикам.

А еще Вас ждут:

Кофе-бар.

Бесплатный аквагрим.

Мастер-классы для самых маленьких.

Приходите всей семьей, обязательно расскажите о выставке друзьям и знакомым!