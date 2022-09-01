Выставка-пристройство кошек в Москве

Приглашаем на выставку-пристройство кошек в Москве !

3 сентября приглашаем Вас на выставку-пристройство кошек, организованную совместно с приютами «Котодом Мурлыка», «Котики в беде», «Подбери друга».

Приходите познакомиться с четвероногими подопечными приютов: возможно, в этот день Вы встретите того, кто каждый день будет встречать Вас дома и дарить любовь и ласку?

Также Вы сможете:

1. Получить бесплатную первичную консультацию ветеринарного врача.

2. Принять участие в беспроигрышной лотерее.

3. Посетить бьюти-бар - для Вас и Вашего питомца.

Самые маленькие посетители выставки смогут принять участие в различных мастер-классах, а также посмотреть музыкальный интерактивный спектакль-праздник «День Рождения кота Леопольда».

В этот день Вас ждет арт-выставка, направленная на помощь и поддержку четвероногих подопечных приютов и фондов. Вы не только познакомитесь с их фотографиями и трогательными историями, но и поучаствуете в создании арт-объектов, которые будут символизировать, насколько важно построение гармоничных взаимоотношений между питомцем и пет-родителем.

И, конечно, не обойдется без нашего несравненного ведущего.

А те, кто заберет в этот день хвостика домой, получат от нас подарки - наборы со всем необходимым для нового члена семьи.

Где: Москва, Авиаторов, 3а.

Когда: 3 сентября.

Во сколько: 12:00-18:00.