Выставка-пристройство кошек «Путь домой»

Приглашаем на выставку-пристройство кошек в Санкт-Петербурге!

Вы давно мечтали о том, чтобы в Вашем доме поселилось пушистое счастье, которое каждый день будет дарить Вам любовь и тепло, сохраняя гармонию в семье? Мы знаем, как осуществить Ваше заветное желание!

16 июля в 13:00 приглашаем Вас на выставку-пристройство кошек, организованную совместно с Благотворительным проектом помощи бездомным животным «Путь домой».

Вас ждут:

1. Знакомство с самыми ласковыми и очаровательными подопечными приюта «КотКурорт».

2. Увлекательные конкурсы и викторины.

3. Мастер-класс для самых маленьких.

4. Бесплатный аквагрим.

Для тех, кто заберет в свою семью нового друга, мы, Четыре Лапы, приготовили приятные и очень нужные подарки.

Мы уверены, что в этот день каждый пушистый подопечный фонда найдет путь домой!

Ждем Вас!

Дата: 16 июля.

Время: 13:00.

Адрес: Санкт-Петербург, проспект Просвещения, 74, корпус 2.