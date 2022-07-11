Выставка-пристройство кошек «Путь домой»
Приглашаем на выставку-пристройство кошек в Санкт-Петербурге!
Вы давно мечтали о том, чтобы в Вашем доме поселилось пушистое счастье, которое каждый день будет дарить Вам любовь и тепло, сохраняя гармонию в семье? Мы знаем, как осуществить Ваше заветное желание!
16 июля в 13:00 приглашаем Вас на выставку-пристройство кошек, организованную совместно с Благотворительным проектом помощи бездомным животным «Путь домой».
Вас ждут:
1. Знакомство с самыми ласковыми и очаровательными подопечными приюта «КотКурорт».
2. Увлекательные конкурсы и викторины.
3. Мастер-класс для самых маленьких.
4. Бесплатный аквагрим.
Для тех, кто заберет в свою семью нового друга, мы, Четыре Лапы, приготовили приятные и очень нужные подарки.
Мы уверены, что в этот день каждый пушистый подопечный фонда найдет путь домой!
Ждем Вас!
Дата: 16 июля.
Время: 13:00.
Адрес: Санкт-Петербург, проспект Просвещения, 74, корпус 2.