Выставка-пристройство кошек и собак

Приглашаем на выставку-пристройство кошек и собак!

26 июня - день, в который Вы сможете совершить чудо. А именно - подарить дом тому, кто мечтает обрести любящую семью.

Приглашаем Вас в ТЦ «Бутово Молл» на выставку-пристройство кошек и собак, организованную фондом «Собаки, которые любят» при нашей поддержке. Вы сможете познакомиться с четвероногими воспитанниками приютов для животных и, возможно, стать для одного из них самым лучшим пет-родителем.

Также Вас ждут:

1. Благотворительный маркет сувенирной продукции.

2. Мастер-классы для самых маленьких.

3. Бесплатные консультации кинологов и ветеринарных экспертов.

4. Вкуснейшая сладкая вата.

5. Пункт сбора подарков для питомцев из приютов.

6. Аквагрим и мехенди.

7. Розыгрыш призов

8. и другие развлечения.

Для всех, кто в этот день заберет домой нового друга, мы, «Четыре Лапы», приготовили полезные и очень приятные подарки.

Ждем Вас!

Дата: 26 июня.

Время: 12:00-17:00.

Место: Москва, Чечерский проезд, 51, ТРЦ «Бутово Молл».