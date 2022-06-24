Выставка-пристройство кошек и собак
Приглашаем на выставку-пристройство кошек и собак!
26 июня - день, в который Вы сможете совершить чудо. А именно - подарить дом тому, кто мечтает обрести любящую семью.
Приглашаем Вас в ТЦ «Бутово Молл» на выставку-пристройство кошек и собак, организованную фондом «Собаки, которые любят» при нашей поддержке. Вы сможете познакомиться с четвероногими воспитанниками приютов для животных и, возможно, стать для одного из них самым лучшим пет-родителем.
Также Вас ждут:
1. Благотворительный маркет сувенирной продукции.
2. Мастер-классы для самых маленьких.
3. Бесплатные консультации кинологов и ветеринарных экспертов.
4. Вкуснейшая сладкая вата.
5. Пункт сбора подарков для питомцев из приютов.
6. Аквагрим и мехенди.
7. Розыгрыш призов
8. и другие развлечения.
Для всех, кто в этот день заберет домой нового друга, мы, «Четыре Лапы», приготовили полезные и очень приятные подарки.
Ждем Вас!
Дата: 26 июня.
Время: 12:00-17:00.
Место: Москва, Чечерский проезд, 51, ТРЦ «Бутово Молл».