Выставка-пристройство кошек и собак «Юна-Фест» в Москве

Приглашаем на Выставку-пристройство кошек и собак «Юна-Фест» в Москве!

Февраль – последний месяц зимы, и сейчас самое время мечтать о весне. Она наступит уже очень скоро, и можно будет вновь гулять в парках, встречать рассветы и закаты в компании четвероногого друга. Или, например, лениво нежиться на солнышке с пушистым урчащим комочком, который, возможно, появится у Вас в последние выходные февраля!

25 февраля приглашаем Вас на выставку-пристройство животных из приюта «Юна-Фест», партнером которой будет выступать компания Четыре Лапы.

Вас будут ждать очаровательные четвероногие подопечные центра «Юна» – привитые, чипированные, готовые в этот же день отправиться в семью.

Те, кто возьмет питомца домой, получат от нас подарки — наборы со всем необходимым для нового члена семьи. Важно: все собаки и кошки будут передаваться по договору о передаче животного, поэтому с собой нужно взять паспорт.

Если же Вы пока не готовы к такому ответственному шагу, то можете прийти для того, чтобы узнать, как помочь подопечным Центра «ЮНА» – на выставке будет организован пункт сбора помощи.

Также в этот день Вас ожидают:

Благотворительный маркет от Центра «Юна».

Розыгрыш призов.

Детская зона «Юна-Класс».

Мастер-класс для детей от сети зоомагазинов «Четыре лапы».

Пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.

Ждем Вас!