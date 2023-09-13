Выставка-пристройство кошек и собак «Путь домой»

Приглашаем на выставку-пристройство кошек и собак в рамках благотворительного фестиваля «Путь домой».

Наверняка Вас уже посещали мысли о том, что очень скоро наступят первые холода. В это время нам особенно хочется тепла и домашнего уюта – ведь так приятно, когда знаешь: есть место, где тебя любят и ждут!

А что может быть лучше, чем четвероногое счастье, которое радостно бежит навстречу, когда Вы возвращаетесь с работы домой?

Приглашаем Вас на выставку-пристройство кошек и собак в рамках благотворительного фестиваля «Путь домой», партнером которого выступает компания Четыре Лапы. Возможно, именно здесь Вы встретите того, кто подарит любовь и счастье на долгие годы!

Очаровательные хвостики из приютов будут ждать Вас! А если Вы пока не готовы подарить кому-нибудь из них дом – все равно приходите, ведь сможете не только поучаствовать в различных активностях, но и узнать, как оказать помощь четвероногим подопечным приютов и фондов.

Ждем Вас!