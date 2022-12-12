Выставка пристройство кошек и щенят с «Просто Живи»

Приглашаем на выставку-пристройство котят и щенков в Москве!

Новогоднее волшебство - это то, во что верим даже мы, взрослые. Но для нас важно не только верить, но и стараться творить чудеса самим! Особенно для тех, кому это нужно - четвероногих подопечных приютов и фондов, которые надеются, что в последние дни уходящего года обретут любящую семью.

17 декабря приглашаем Вас на выставку-пристройство кошек и щенков, организованную в рамках благотворительного проекта «Добролап» совместно с фондом «Просто живи».

Фонд «Просто живи» - благотворительная организация, которая существует за счет пожертвований тех, кто неравнодушен к судьбе бездомных животных, а уход за подопечными осуществляется силами волонтеров. На нашей выставке Вы узнаете, как оказать возможную помощь фонду «Просто живи», сделав все, что в Ваших силах.

И, конечно, сможете сделать самое главное - подарить дом тому, кто надеется и верит, что этот год станет для него самым счастливым!

Традиционно те, кто в этот день станут пет-родителями, получат от нас подарки - наборы со всем самым необходимым для нового члена семьи.

Ждем Вас!

Когда: 17 декабря.

Во сколько: 12:00-16:00.

Где: Москва, пр-т Вернадского, дом 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин Четыре Лапы.