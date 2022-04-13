Выставка-пристройство кошек и щенков

Приглашаем на выставку-пристройство кошек и щенков в ТЦ «Капитолий»!

Вы давно мечтали о кошке или собаке? Уже в эту субботу, 16 апреля , ваше желание может исполниться! Приглашаем вас в ТЦ «Капитолий» на выставку-пристройство кошек и щенков , организованную совместно с Центром реабилитации временно бездомных животных «Юна».

В этот день вы сможете:

1. Познакомиться и пообщаться с четвероногими подопечными Центра «Юна».

2. Получить консультацию специалистов о том, как помочь новому члену семьи адаптироваться в вашем доме.

Также вас ждет шоу-программа от нашего ведущего, а самые маленькие посетители выставки смогут сделать яркий аквагрим.

Для всех, кто забрал домой четвероногого друга, мы подготовили подарок - набор необходимых товаров, которые точно понадобятся вашему любимцу!

«Мы верим, что все бездомные животные - лишь временно бездомные», - говорят сотрудники Центра «Юна». Мы тоже надеемся, что каждый четвероногий подопечный приюта обязательно найдет свой дом!

Дата: 16 апреля.

Время: 13:00 -16:00.

Место: г. Москва, проспект Вернадского, дом 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы» (станция метро «Университет»).