Выставка-пристройство кошек и щенков
Приглашаем на выставку-пристройство кошек и щенков в ТЦ «Капитолий»!
Вы давно мечтали о кошке или собаке? Уже в эту субботу, 16 апреля , ваше желание может исполниться! Приглашаем вас в ТЦ «Капитолий» на выставку-пристройство кошек и щенков , организованную совместно с Центром реабилитации временно бездомных животных «Юна».
В этот день вы сможете:
1. Познакомиться и пообщаться с четвероногими подопечными Центра «Юна».
2. Получить консультацию специалистов о том, как помочь новому члену семьи адаптироваться в вашем доме.
Также вас ждет шоу-программа от нашего ведущего, а самые маленькие посетители выставки смогут сделать яркий аквагрим.
Для всех, кто забрал домой четвероногого друга, мы подготовили подарок - набор необходимых товаров, которые точно понадобятся вашему любимцу!
«Мы верим, что все бездомные животные - лишь временно бездомные», - говорят сотрудники Центра «Юна». Мы тоже надеемся, что каждый четвероногий подопечный приюта обязательно найдет свой дом!
Дата: 16 апреля.
Время: 13:00 -16:00.
Место: г. Москва, проспект Вернадского, дом 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы» (станция метро «Университет»).