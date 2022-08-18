Выставка-пристройство кошек и щенков в Москве

Приглашаем на выставку-пристройство кошек и щенков в Москве!

21 августа с 13:00 до 16:00 приглашаем Вас на выставку-пристройство кошек и щенков, которая пройдет в зоомагазине Четыре Лапы, расположенном в ТЦ «Капитолий».

Вы сможете познакомиться с очаровательными подопечными приюта «Домашний», а также подарить кому-нибудь из них то, о чем он так мечтает - любящую семью!

В этот день Вас ждут шоу-программа от нашего ведущего, а также подарки с самым необходимым для нового члена семьи - для тех, кто забрал хвостика домой.

Если Вы пока не готовы к такому ответственному шагу, то можете прийти для того, чтобы просто помочь четвероногим подопечным приюта. Вы можете стать волонтером или принять участие в благотворительной акции «Добролап». Приобретите в нашем магазине товары для животных и положите их в корзину с надписью «Добролап». Ваши подарки будут переданы в приюты и фонды.

Ждем Вас!

Дата: 21 августа.

Время: 13:00-16:00.

Место: Москва, проспект Вернадского, дом 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы».