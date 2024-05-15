Выставка-пристройство «Догоникота»

Счастье – это когда тебя ждут дома, когда встречают заливистым лаем или ласковым мяуканьем. Счастье – это когда есть тот, кто готов любить тебя просто за то, что ты есть. И каждый может подарить себе это счастье.

18 мая приглашаем на выставку-пристройство, где у Вас будет возможность познакомиться с четвероногими подопечными благотворительного фонда «Догоникота» и, возможно, подарить кому-нибудь из них дом. Приходите пообщаться с ними – здесь Вам будут рады!

Партнером выставки-пристройства выступает компания Четыре Лапы, и каждый, кто в этот день возьмет питомца домой, получит от нас наборы со всем необходимым для нового члена семьи.

А еще Вы сможете принять участие в нашей викторине и выиграть призы.

Ждем Вас!