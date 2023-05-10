Выставка-пристройство БФ «Просто живи»
Друзья! В эту субботу приглашаем Вас на выставку-пристойство от благотворительного фонда «Просто живи»!
Если Вам кажется, что в доме чего-то не хватает — Вам не кажется! Хвостики БФ «Просто живи» уже ждут и готовы подарить Вам любовь и преданность, которой Вам так не хватало. Кошки и собаки полностью здоровы, привиты и готовы стать новыми членами Вашей семьи.
Когда: 13 мая.
Где: Москва, ул. Люблинская, д. 171.
Во сколько: с 13:00 до 16:00.
Вас ждёт:
1. Знакомство с подопечными фонда.
2. Беспроигрышная лотерея.
3. Лекция от ветеринара «Первый день питомца дома».
Те, кто возьмет нового друга домой, получат от нас подарки — наборы со всем необходимым для первых дней жизни в новой семье. Но Вы можете помочь, даже если у Вас нет возможности забрать питомца — просто купите корм и положите его в корзину акции «Добролап», хвостики фонда будут Вам очень признательны!
До встречи!