Выставка-пристройство БФ «Просто живи»

Друзья! В эту субботу приглашаем Вас на выставку-пристойство от благотворительного фонда «Просто живи»!

Если Вам кажется, что в доме чего-то не хватает — Вам не кажется! Хвостики БФ «Просто живи» уже ждут и готовы подарить Вам любовь и преданность, которой Вам так не хватало. Кошки и собаки полностью здоровы, привиты и готовы стать новыми членами Вашей семьи.

Когда: 13 мая.

Где: Москва, ул. Люблинская, д. 171.

Во сколько: с 13:00 до 16:00.

Вас ждёт:

1. Знакомство с подопечными фонда.

2. Беспроигрышная лотерея.

3. Лекция от ветеринара «Первый день питомца дома».

Те, кто возьмет нового друга домой, получат от нас подарки — наборы со всем необходимым для первых дней жизни в новой семье. Но Вы можете помочь, даже если у Вас нет возможности забрать питомца — просто купите корм и положите его в корзину акции «Добролап», хвостики фонда будут Вам очень признательны!

До встречи!