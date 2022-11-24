Выставка кошек и собак на «Юна-Фест»

Приглашаем на «Юна-Фест» 27 ноября!

Пушистый друг – лучшая поддержка в холодные времена! Ласковый кот на коленях скрасит тоску по летним денькам, а собака согреет во время прогулок.

Именно поэтому 27 ноября под одной крышей соберутся:

1. Более 100 кошек и собак, которые ищут дом.

2. Благотворительный маркет.

3. Детская зона «Юна-Класс».

4. Фотозона от Четыре Лапы.

5. Лекции о домашних питомцах.

6. Розыгрыш призов.

Каждый, кто возьмёт себе нового друга домой, получит в подарок стартовый набор от Четыре Лапы со всем необходимым для первых дней с Вашим любимцем.

Адрес: Центр современного искусства «Винзавод», Москва, 4-й Сыромятнический переулок 1/8с8

Дата: 27 ноября (воскресенье)

Время: 12:00 – 18:00

Вход бесплатный!

Найди друга на «Юна-Фесте»!