Выставка кошек и собак на «Юна-Фест»
Приглашаем на «Юна-Фест» 27 ноября!
Пушистый друг – лучшая поддержка в холодные времена! Ласковый кот на коленях скрасит тоску по летним денькам, а собака согреет во время прогулок.
Именно поэтому 27 ноября под одной крышей соберутся:
1. Более 100 кошек и собак, которые ищут дом.
2. Благотворительный маркет.
3. Детская зона «Юна-Класс».
4. Фотозона от Четыре Лапы.
5. Лекции о домашних питомцах.
6. Розыгрыш призов.
Каждый, кто возьмёт себе нового друга домой, получит в подарок стартовый набор от Четыре Лапы со всем необходимым для первых дней с Вашим любимцем.
Адрес: Центр современного искусства «Винзавод», Москва, 4-й Сыромятнический переулок 1/8с8
Дата: 27 ноября (воскресенье)
Время: 12:00 – 18:00
Вход бесплатный!
Найди друга на «Юна-Фесте»!