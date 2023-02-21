Выставка «Город собак. Зима 2023» в Санкт-Петербурге

Приглашаем на выставку «Город собак. Зима 2023» в Санкт-Петербурге.

Вы хотите увидеть более 400 пород собак? Познакомиться с их представителями и, конечно, больше узнать о них?

25 и 26 февраля в Санкт-Петербурге пройдет выставка «Город собак. Зима 2023», партнером которой выступает компания Четыре Лапы.

Для Вас:

1. Шоу-программа.

2. Скидки на товары и услуги.

3. Возможность получить консультации ветеринарных врачей и заводчиков.

4. Конкурсы и подарки.

Ждем Вас и Ваших питомцев!

Когда: 25-26 февраля.

Где: Санкт-Петербург, Экспофорум, павильон Н.