Выставка «Город собак. Зима 2023» в Санкт-Петербурге
21.02.2023
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Приглашаем на выставку «Город собак. Зима 2023» в Санкт-Петербурге.
Вы хотите увидеть более 400 пород собак? Познакомиться с их представителями и, конечно, больше узнать о них?
25 и 26 февраля в Санкт-Петербурге пройдет выставка «Город собак. Зима 2023», партнером которой выступает компания Четыре Лапы.
Для Вас:
1. Шоу-программа.
2. Скидки на товары и услуги.
3. Возможность получить консультации ветеринарных врачей и заводчиков.
4. Конкурсы и подарки.
Ждем Вас и Ваших питомцев!
Когда: 25-26 февраля.
Где: Санкт-Петербург, Экспофорум, павильон Н.