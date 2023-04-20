Выставка домашних животных «Город собак. Весна-2023»

Приглашаем на выставку домашних животных «Город собак. Весна-2023» в Санкт-Петербурге!

Вы любите собак? А хотите посмотреть шоу-программу с представителями более, чем 400 пород? Поболеть за четвероногих участников кинологических соревнований? Или посетить фестиваль приютов «Путь домой»?

22 и 23 апреля приглашаем Вас на выставку домашних животных «Город собак. Весна-2023» в г. Санкт-Петербург, генеральным спонсором которой будет выступать компания Четыре Лапы.

Вас ждут:

1. Бесплатные консультации наших экспертов — ветеринарного врача и грумера.

2. Розыгрыш ценных призов.

3. Возможность получить скидку на продукцию Четыре Лапы.

Ждем Вас и Ваших питомцев!

Где: Санкт-Петербург, Экспофорум, павильон Н.

Когда: 22 и 23 апреля.