Выставка австралийских овчарок в Москве

Приглашаем на выставку австралийских овчарок в Москве!

Австралийская овчарка, или аусси - это преданные компаньоны, неиссякаемые источники оптимизма, а еще - обладатели высоких умственных способностей!

Вы неравнодушны к этим очаровательным четвероногим и хотите узнать о них больше или просто полюбоваться ими?

4 декабря приглашаем Вас на ежегодную монопородную выставку австралийских овчарок ранга «Победитель Клуба-2022», партнером которой выступает компания Четыре Лапы.

Вы сможете познакомиться с представителями породы, пообщаться с заводчиками и единомышленниками, сделать несколько потрясающих снимков с умными и забавными аусси!

Ждем Вас!

Когда: 4 декабря.

Где: Москва, ТРЦ «Чайна Таун».