Выставка австралийских овчарок в Москве
Приглашаем на выставку австралийских овчарок в Москве!
Австралийская овчарка, или аусси - это преданные компаньоны, неиссякаемые источники оптимизма, а еще - обладатели высоких умственных способностей!
Вы неравнодушны к этим очаровательным четвероногим и хотите узнать о них больше или просто полюбоваться ими?
4 декабря приглашаем Вас на ежегодную монопородную выставку австралийских овчарок ранга «Победитель Клуба-2022», партнером которой выступает компания Четыре Лапы.
Вы сможете познакомиться с представителями породы, пообщаться с заводчиками и единомышленниками, сделать несколько потрясающих снимков с умными и забавными аусси!
Ждем Вас!
Когда: 4 декабря.
Где: Москва, ТРЦ «Чайна Таун».