Выигрывайте билеты в кино!

Любимые хвостики – самые лучшие и преданные друзья. В этом уверен каждый пет-родитель. Как часто вы смотрите в глаза питомцу и понимаете, что это родственная душа? Как часто вы задумываетесь о том, насколько важную роль питомец играет в вашей жизни?

11 апреля в прокат на большие экраны выходит семейный, очень трогательный фильм – «Собачья жизнь: друзья навек».

Когда в семье наступили непростые времена, на помощь приходит очаровательный щенок по кличке Кола. Новый друг способен вдохнуть жизнь и научить людей искренней любви и преданности.

Совместно с кинопрокатной компаний «УОРЛД ПИКЧЕРЗ» мы запускаем акцию, победители которой смогут получить промо-сертификаты на покупку билетов!

Условия акции:

1. Совершите покупку от 1500 рублей в одном из наших магазинов* в период с 1 по 21 апреля в категории товаров для собак;

2. Покажите бонусную карту сотруднику на кассе при оплате покупки;

3. Получите шанс стать победителем акции и выиграть промо-сертификаты в кино.

4. 22 апреля 40 победителям акции из Москвы и МО будут отправлены по 2 промо-сертификата в кино на адрес электронной почты. Победители определяются при помощи рандомной выборки.

*Адреса магазинов, участвующих в акции:

Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 64

Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 74

Долгопрудный, Новый б-р, д.3

Долгопрудный, проспект Пацаева, д.11

Долгопрудный, Старое Дмитровское ш., д. 11 Внутр.: 1352

Домодедово, мкрн. Северный, ш. Каширское, строен. 3а, ТЦ Торговый Квартал

Домодедово, Привокзальная площадь, д.7

Домодедово, ул. Гагарина, д.37

Домодедово, мкр. Авиационный, пр-т Ак. Туполева, д.2

Зеленоград, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, д.1, стр.1

Зеленоград, корп.1805

Зеленоград, Панфиловский пр-д, д. 6 а Внутр.: 1255

Зеленоград, проспект Центральный, корп.406 Внутр.: 1324

Королев, пр-кт Космонавтов, д. 41, к.1, пом. VII. Внутр.: 1585

Королев, пр-т Королева, д. 22 Внутр.: 1164

Королев, пр-т Космонавтов, д.20А

Королев, ул. Фрунзе, д.2 Б

Королев, ул.Коммунальная, д.1

Красногорск, бульвар Космонавтов, д. 1

Красногорск, Волоколамское шоссе, д.3, стр.1, ТЦ "Карамель"

Красногорск, д.Путилково, ул.Новотушинская, д.2

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