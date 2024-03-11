Выигрывайте промо-сертификаты на мультфильм!

Мы знаем, как наши покупатели с нетерпением ждут выхода кинокартин, посвященных четвероногим друзьям.

28 марта в прокат на большие экраны выходит анимационный мультфильм «Отважный Бим и пернатые колокольчики».

Перед большим праздником колокольчики собираются вместе, чтобы состязаться в ловкости и отваге. Победителей ждет необыкновенно важная миссия – путешествие в Рим за магическим эликсиром, пробуждающим весну. Удача улыбается Биму и его друзьям. Прежде, чем доставить волшебный трофей, им предстоит схватка с грозной соперницей Авророй и бандой хулиганов.

Совместно с кинопрокатной компаний «Русский Репортаж» мы запускаем акцию, победители которой смогут получить пригласительные на премьеру или промо-сертификаты на покупку билетов!

Условия акции:

1. Совершите покупку от 1500 рублей в одном из наших магазинов* в период с 11 по 29 марта в категории товаров для собак и птиц;

2. Покажите бонусную карту сотруднику на кассе при оплате покупки;

3. Получите шанс стать победителем акции и выиграть билеты на закрытую премьеру, которая состоится 24 марта в Москве или промо-сертификаты в кино.

4. 10 победителей акции из Москвы получат по 2 пригласительных на закрытый показ, для 50-ти победителей из городов-участников регионов будут отправлены по 2 промо-сертификата в кино на адрес электронной почты. Победители определяются при помощи рандомной выборки.

*Адреса магазинов, участвующих в акции:

Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 64

Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 74

Долгопрудный, Новый б-р, д.3

Долгопрудный, проспект Пацаева,д.11

Долгопрудный, Старое Дмитровское ш., д. 11

Домодедово, мкрн. Северный, ш. Каширское, строен. 3а, ТЦ Торговый Квартал

Домодедово, Привокзальная площадь, д.7

Домодедово, ул.Гагарина, д.37

Домодедово,мкр.Авиационный,пр-т Ак.Туполева,д.2

Зеленоград, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, д.1, стр.1

Зеленоград, корп.1805

Зеленоград, Панфиловский пр-д, д. 6 а

Зеленоград, проспект Центральный, корп.406

Королев, пр-кт Космонавтов, д. 41, к.1, пом. VII.

Королев, пр-т Королева, д. 22

Королев, пр-т Космонавтов, д.20А

Королев, ул. Фрунзе, д.2 Б

Королев, ул.Коммунальная, д.1

Красногорск, бульвар Космонавтов, д. 1

Красногорск, Волоколамское шоссе, д.3, стр.1, ТЦ "Карамель"

Красногорск, д.Путилково, ул.Новотушинская, д.2

Красногорск, Павшинский б-р, д.16

Красногорск, Подмосковный бульв, д. 13, пом. № 1, комн. 1-35, 74-77

Красногорск, ул. Ленина, д.55

Красногорск, ул.50 лет Октября, д.12 ТЦ Парк

Люберцы, Новорязанское ш., д.7, ТЦ Гренада

Люберцы, Октябрьский проспект, д. 368

Люберцы, Октябрьский проспект, д.112, ТЦ Выходной

Москва, ул. Чертановская, д. 63, корп. 2

Москва, ул. Братиславская, д. 13, корп.1

Москва, Борисовские Пруды, д. 26 ТЦ "Ключевой"

Москва, ул. Уссурийская, д.9

Москва, ул. Южнобутовская, д.97.

Москва, ул. Осенний б-р, д.12

Москва, ул. Тушинская, 17

Москва, ул. Перовская, д.32, стр.1

Москва, ул. Вавилова, д.3

Москва, ул. Озерная, д.50

Москва, Тишинская пл. д .1 стр.1

Москва, ул. Череповецкая, д.18

Москва, проспект Вернадского, д.6

Москва, ул. Цандера, д.7 к.2а

Москва, ул. Беломорская, д. 16а

Москва, Кавказский бульвар, 17

Москва, ул. Юных Ленинцев, вл. 52

Москва, Славянский б-р, д. 9, к.1

Москва, ул. Широкая, д.2А ТЦ ГЛОБУС

Москва, ул. Каховка, д. 29А

Москва, ул. Б.Черкизовская, д. 5а

Москва, Проспект Мира, д. 211, корп. 2

Москва, ул. Ташкентская, д.12/20

Москва, ул. Удальцова, д. 42

Москва, ул. Новочеремушкинская, д.53А

Москва, ул. Обручева, дом 16, корпус 1

Москва, ул. Русаковская, д.31

Москва, ул.Ельнинская, д.20 корп.1

Москва, ул. Зеленодольская, д.18, корп.1

Москва, ул. Новокосинская, д.35

Москва, ул. Маршала Катукова, д.17, корп.1

Москва, ул. Дубнинская д.10 к.1

Москва, ул. 3-я Парковая, вл.57 (ТЦ Парковый)

Москва, ул. Авиаторов, влд. 5

Москва, ул. Братиславская, д.31, корп.1 (ранее д.27, корп.1)

Москва, Сиреневый б-р, д. 31

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