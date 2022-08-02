Выиграйте билет в кино на мультфильм «Мия и Я»

До 31 августа 2022 года совершайте покупки в зоомагазинах «Четыре Лапы» на сумму от 1500 рублей и автоматически станьте участником акции. Каждую неделю случайным образом будут выбраны 100 победителей, которые получат на электронную почту, указанную в личном кабинете, промокод на поход в кино на сумму 200 рублей.

По промокоду можно приобрести билет через сервис www.kassa.rambler.ru в любой кинотеатр и на любой сеанс мультфильма «Мия и Я. Легенда Сентопии», где рассказывается удивительная история девочки Мии, которая обнаруживает, что ее волшебный камень является частью древнего пророчества. Вместе с верным другом Ико, веселым Штормовым Единорогом и смешным зверьком по кличке Пудл она отправляется в захватывающее путешествие, чтобы спасти Сентопию.

Категория 6+

Срок проведения акции: 1-31 августа 2022 года

Акция проводится в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Воронеже, Ярославле, Липецке, Туле, Новомосковске.