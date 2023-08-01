Встречи с ветеринарными экспертами Четыре Лапы
Мы продолжаем серии встреч с нашими экспертами и расширяем географию проекта!
Когда и где каждую среду августа в магазинах Четыре Лапы по адресам:
2 августа:
– Санкт-Петербург, Проспект Науки, 30, к1 (18:00-20:00)
9 августа:
– Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 68, к4 (15:00-17:00)
– Санкт-Петербург, Кушелевская дорога, 1, к1, стр.1 (18:00-20:00)
16 августа:
– Санкт-Петербург, Проспект Культуры, д1, ТРЦ «Родео Драйв» (18:00-20:00)
23 августа:
– Санкт-Петербург, Проспект Просвещения, 60, к1 (18:00-20:00)
30 августа:
– Санкт-Петербург, Проспект Художников, 11 (18:00-20:00)
Ветеринарные врачи расскажут об услугах и клиниках Четыре Лапы, о видах диагностики и возможных методах лечения. Дадут предварительные рекомендации по описанным вами симптомам. Проведут общий осмотр при необходимости.
На встречу со специалистом обязательно возьмите с собой питомца!