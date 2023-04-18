Встреча любителей такс

По дому бегает какая-то сосиска?

Это значит, что Вы — счастливый пет-родитель таксы! Самой узнаваемой и длииинной породы собак. И Вы, как никто, знаете, что таксы — это особенная любовь: ни на кого не похожий характер, глубочайшая преданность и невероятные глаза, способные свести с ума с первого взгляда! Всех, кто неравнодушен к этим коротколапым, мы приглашаем на наш праздник такс!

Когда: 22 апреля.

Во сколько: 13:00.

Где: Люблинская, 171.

В таксо-программе:

1. Встреча с таксо-блогером @Chapitosiki.

2. Выставка-пристройство от группы помощи таксам «Такса 911».

3. Лекция об особенностях породы и ухода за ней.

4. Модный таксо-показ.

5. Таксо-викторина

P.S. — а если у Вас ещё нет таксы — у вас есть потрясающая возможность подарить дом одному из подопечных группы помощи таксам «Такса 911».

До встречи!