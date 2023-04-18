Встреча любителей такс
По дому бегает какая-то сосиска?
Это значит, что Вы — счастливый пет-родитель таксы! Самой узнаваемой и длииинной породы собак. И Вы, как никто, знаете, что таксы — это особенная любовь: ни на кого не похожий характер, глубочайшая преданность и невероятные глаза, способные свести с ума с первого взгляда! Всех, кто неравнодушен к этим коротколапым, мы приглашаем на наш праздник такс!
Когда: 22 апреля.
Во сколько: 13:00.
Где: Люблинская, 171.
В таксо-программе:
1. Встреча с таксо-блогером @Chapitosiki.
2. Выставка-пристройство от группы помощи таксам «Такса 911».
3. Лекция об особенностях породы и ухода за ней.
4. Модный таксо-показ.
5. Таксо-викторина
P.S. — а если у Вас ещё нет таксы — у вас есть потрясающая возможность подарить дом одному из подопечных группы помощи таксам «Такса 911».
До встречи!