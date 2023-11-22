Встреча любителей шпицев в Санкт-Петербурге

Приглашаем на встречу любителей шпицев в Санкт-Петербурге!

Проведите с нами самые мягкие и пушистые выходные! Если Вы живете в Санкт-Петербурге и любите шпицев, то мы приглашаем Вас на встречу любителей песиков этой породы. Берите своих питомцев, ведь здесь Вы сможете найти новых друзей, узнать много полезного и, конечно, показать себя! Если же у Вас пока нет шпица – все равно приходите, чтобы окончательно влюбиться в этих очаровательных собачек.

Вас ждут:

Модный показ.

Лекция от нашего ветеринарного эксперта.

Бесплатные процедуры грумера.

Аквагрим.

Кофе-бар.

А наш фотограф сделает потрясающие профессиональные снимки, которые станут ярким напоминанием о событии.

Ждем Вас!

Для участия в модном показе нужна регистрация питомца, количество мест ограничено.