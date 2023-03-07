Встреча любителей чихуахуа
Приглашаем на встречу любителей чихуахуа в Санкт-Петербурге!
Их называют маленькими собаками с большим сердцем. Они - великолепные компаньоны, ласковые и нежные питомцы, готовые сопровождать своих хозяев всегда и везде. Конечно, мы имеем в виду очаровательных миниатюрных чихуахуа!
Вы тоже неравнодушны к этой породе? Или же у Вас уже есть ее четвероногий представитель?
Приглашаем Вас 12 марта на встречу любителей чихуахуа, которая пройдет в Санкт-Петербурге.
Вас ждут:
1. Встреча с блогером.
2. Вкусные напитки и угощения.
3. Бесплатный аквагрим для самых маленьких.
А еще в этот день мы проведем среди четвероногих гостей конкурс костюмов! Придумайте для любимца стильный и оригинальный образ и примите участие. Не можете подобрать наряд? Все равно приходите и обратитесь за помощью к нашим консультантам - они обязательно придут на помощь! Всех участников ждут подарки!
Ждем Вас! Давайте встречать весну вместе!
Когда: 12 марта.
Во сколько: 14:00-17:00.
Где: Санкт-Петербург, пр-т Большевиков, 32.