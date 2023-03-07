Встреча любителей чихуахуа

Приглашаем на встречу любителей чихуахуа в Санкт-Петербурге!

Их называют маленькими собаками с большим сердцем. Они - великолепные компаньоны, ласковые и нежные питомцы, готовые сопровождать своих хозяев всегда и везде. Конечно, мы имеем в виду очаровательных миниатюрных чихуахуа!

Вы тоже неравнодушны к этой породе? Или же у Вас уже есть ее четвероногий представитель?

Приглашаем Вас 12 марта на встречу любителей чихуахуа, которая пройдет в Санкт-Петербурге.

Вас ждут:

1. Встреча с блогером.

2. Вкусные напитки и угощения.

3. Бесплатный аквагрим для самых маленьких.

А еще в этот день мы проведем среди четвероногих гостей конкурс костюмов! Придумайте для любимца стильный и оригинальный образ и примите участие. Не можете подобрать наряд? Все равно приходите и обратитесь за помощью к нашим консультантам - они обязательно придут на помощь! Всех участников ждут подарки!

Ждем Вас! Давайте встречать весну вместе!

Когда: 12 марта.

Во сколько: 14:00-17:00.

Где: Санкт-Петербург, пр-т Большевиков, 32.