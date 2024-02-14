Встреча любителей чихуахуа в Санкт-Петербурге

Всех-всех-всех владельцев и поклонников очаровательных маленьких собачек приглашаем 18 февраля на встречу любителей чихуахуа в Санкт-Петербурге.

Здесь можно будет пообщаться с единомышленникам, узнать что-то новое для себя и, конечно, получить заряд позитива!

Вас ждут:

Лекция от кинолога Алины Крепс на тему: «Лай маленьких собачек: почему он возникает и как его прекратить?»

Конкурс талантов, где можно продемонстрировать наряды, умения и навыки.

Профессиональный фотограф.

Кофе-бар.

Приходите, мы ждем вас и ваших питомцев!