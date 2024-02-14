Встреча любителей чихуахуа в Санкт-Петербурге

14.02.2024
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Всех-всех-всех владельцев и поклонников очаровательных маленьких собачек приглашаем 18 февраля на встречу любителей чихуахуа в Санкт-Петербурге.

Здесь можно будет пообщаться с единомышленникам, узнать что-то новое для себя и, конечно, получить заряд позитива!

Вас ждут:

  • Лекция от кинолога Алины Крепс на тему: «Лай маленьких собачек: почему он возникает и как его прекратить?»
  • Конкурс талантов, где можно продемонстрировать наряды, умения и навыки.
  • Профессиональный фотограф.
  • Кофе-бар.

Приходите, мы ждем вас и ваших питомцев!

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