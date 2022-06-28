Приглашаем Вас и питомца в кругосветное путешествие!

Вы давно мечтали отправиться в путешествие вокруг света и взять с собой четвероногого друга? Не поверите, но Вам хватит на это всего два дня! Да-да, мы, Четыре Лапы, умеем удивлять!

2 и 3 июля приглашаем Вас на наш красочный праздник «Вокруг света с питомцем», который пройдет на Рынке на Ленинском - одном из самых популярных мест встречи.

Давно хотели побывать в Японии и увидеть цветущую сакуру? Или посетить Грецию, чтобы окунуться в ее уникальную архитектуру? А может, Вам больше по душе тропическая Амазония? Мы собрали для Вас самые интересные места планеты в одном месте!

Вас ждут:

1. Консультации ветеринарного эксперта и кинолога.

2. Pop-up маркет.

3. Бесплатный аквагрим.

4. Беспроигрышная лотерея.

5. Яркая фотозона для самых летних снимков.

6. Сюрпризы для Ваших любимцев.

Никуда не едем - все есть на «Рынке на Ленинском»!

Даты: 2 и 3 июля.

Время: 13:00-19:00.

Адрес: Москва, Ленинский проспект, 108, «Рынок на Ленинском».