Вокруг света с питомцем!
Приглашаем Вас и питомца в кругосветное путешествие!
Вы давно мечтали отправиться в путешествие вокруг света и взять с собой четвероногого друга? Не поверите, но Вам хватит на это всего два дня! Да-да, мы, Четыре Лапы, умеем удивлять!
2 и 3 июля приглашаем Вас на наш красочный праздник «Вокруг света с питомцем», который пройдет на Рынке на Ленинском - одном из самых популярных мест встречи.
Давно хотели побывать в Японии и увидеть цветущую сакуру? Или посетить Грецию, чтобы окунуться в ее уникальную архитектуру? А может, Вам больше по душе тропическая Амазония? Мы собрали для Вас самые интересные места планеты в одном месте!
Вас ждут:
1. Консультации ветеринарного эксперта и кинолога.
2. Pop-up маркет.
3. Бесплатный аквагрим.
4. Беспроигрышная лотерея.
5. Яркая фотозона для самых летних снимков.
6. Сюрпризы для Ваших любимцев.
Никуда не едем - все есть на «Рынке на Ленинском»!
Даты: 2 и 3 июля.
Время: 13:00-19:00.
Адрес: Москва, Ленинский проспект, 108, «Рынок на Ленинском».