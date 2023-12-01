«Великолепная Пятерка» – великолепные призы!

Зима – время вдохновляться, проводить время вместе, наслаждаться новогодней атмосферой и, конечно, ходить в кино всей семьей!

28 декабря выходит классный мультфильм «Великолепная Пятерка». Это история об уличном пёсике Самсоне, который попадает в Большой театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии – собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета «Лебединое озеро» должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва. Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль.

В честь выхода «Великолепной Пятерки» мы совместно с нашим партнером – кинопрокатной компанией «Наше кино» – подготовили для вас интересную акцию:

1. Совершите покупку от 3000 рублей в любом из наших магазинов в период с 1-25 декабря;

2. Покажите бонусную карту сотруднику на кассе при оплате покупки;

3. Получите шанс стать победителем акции и выиграть призы*.

*Для жителей Москвы и Московской области – пригласительные на закрытый спецпоказ мультфильма. Для жителей других регионов – беспроводные наушники.

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