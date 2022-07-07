Приглашаем на вебинар «Жаркое лето. Чем оно опасно для питомцев?»

Долгие месяцы мы с нетерпением ждали лета, чтобы наконец-то отдохнуть при хорошей погоде или отправиться в отпуск. Однако очень высокие показатели столбика термометра и ультрафиолетовые лучи могут быть опасными не только для нас, но и для наших питомцев.

Какие меры нужно предпринять для того, чтобы любимец хорошо перенес жару? И как не пропустить опасные симптомы, свидетельствующие о том, что четвероногому в такую погоду нужна помощь?

13 июля в 19:00 приглашаем Вас принять участие в вебинаре «Жаркое лето. Чем оно опасно для питомцев?»

Ведущий - главный врач Ветеринарного Центра Четыре Лапы в г. Химки, хирург, стоматолог, гастроэнтеролог Анатолий Черников.

Во время прямого эфира узнаем:

1. Почему жаркая летняя погода опасна для наших любимцев.

2. Как защитить питомца от солнечного ожога.

3. Что такое тепловой удар, когда он возникает и какие симптомы указывают на него.

Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию.

Если Вы не успеете на прямой эфир, не расстраивайтесь: все зарегистрированные пользователи получат запись.

Дата: 13 июля.

Время: 19:00.