Приглашаем на вебинар «Заботимся о здоровье питомца в межсезонье».

Межсезонье – непредсказуемый период: несмотря на потепление, зима не спешит сдавать позиции. Именно сейчас важно обратить особое внимание на здоровье четвероногого друга. Почему же это так важно? Какие проблемы могут возникнуть в межсезонье? И для чего стоит соблюдать режим питания?

Об этом поговорим во время прямого эфира 22 февраля в 18:30.

Спикеры:

Наталия Богданова, ветеринарный врач, пульмонолог.

Сироткина Светлана, ветеринарный врач, эксперт по питанию.

Не забывайте заботиться о здоровье своего питомца, а наши эксперты расскажут, как правило это делать.

Необходима предварительная регистрация.

Ждём Вас!