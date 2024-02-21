Вебинар «Заботимся о здоровье питомца в межсезонье»
21.02.2024
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Приглашаем на вебинар «Заботимся о здоровье питомца в межсезонье».
Межсезонье – непредсказуемый период: несмотря на потепление, зима не спешит сдавать позиции. Именно сейчас важно обратить особое внимание на здоровье четвероногого друга. Почему же это так важно? Какие проблемы могут возникнуть в межсезонье? И для чего стоит соблюдать режим питания?
Об этом поговорим во время прямого эфира 22 февраля в 18:30.
Спикеры:
- Наталия Богданова, ветеринарный врач, пульмонолог.
- Сироткина Светлана, ветеринарный врач, эксперт по питанию.
Не забывайте заботиться о здоровье своего питомца, а наши эксперты расскажут, как правило это делать.
Необходима предварительная регистрация.
Ждём Вас!