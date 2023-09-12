Приглашаем на вебинар «Заболевания опорно-двигательного аппарата у питомцев».

Иногда владельцы домашних животных замечают, что их любимец стал хуже двигаться, часто уставать, а иногда и вовсе отказываться от прогулки.

Причинами могут быть гиподинамия, преклонный возраст, различные травмы и даже генетические заболевания. Конечно, такая симптоматика требует консультации ветеринарного врача-ортопеда.

Как понять, что любимцу нужен узкий специалист? Почему важно не пропустить опасные признаки заболеваний опорно-двигательного аппарата? И какие профилактические меры можно предпринять?

13 сентября в 19:00 приглашаем Вас принять участие в вебинаре «Заболевания опорно-двигательного аппарата у питомцев».

Наши лекторы:



Золототрубов Алексей Петрович – кандидат ветеринарных наук, врач-ортопед;

Надиров Фаррух – ветеринарный врач, эксперт по питанию.

Участие в вебинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Каждый зарегистрированный участник получит запись эфира на указанную почту.