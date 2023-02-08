Вебинар «Взял животное с улицы, с чего начать обследование?»
Приглашаем на вебинар «Взял животное с улицы, с чего начать обследование?»
Приютить питомца с улицы - это ответственный шаг, который под силу только человеку с добрым сердцем и открытой душой. Если Вы не смогли пройти мимо бездомного котенка или щенка, решив подарить ему дом, то должны знать, какие дальнейшие шаги предпринять.
Приглашаем Вас принять участие в вебинаре с нашими ветеринарными экспертами - Бучака Дмитрием Владимировичем и Николаевой Галиной.
Во время прямого эфира Вы узнаете:
1. Что делать после того, как Вы подобрали питомца.
2. Как быть, если хозяин котенка или щенка так и не найден, и вы решили оставить четвероногого друга себе.
3. Так ли необходимо обращаться к ветеринарному врачу.
Ветеринарный врач-терапевт Бучака Дмитрий Владимирович ответит на все Ваши вопросы, а эксперт по научным коммуникациям Николаева Галина расскажет, как правильно подобрать для нового члена семьи подходящий рацион.
Дата: 9 февраля.
Время: 19:00.
Необходима предварительная регистрация на вебинар.
Каждый зарегистрированный получит на почту запись эфира.