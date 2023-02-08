Приглашаем на вебинар «Взял животное с улицы, с чего начать обследование?»

Приютить питомца с улицы - это ответственный шаг, который под силу только человеку с добрым сердцем и открытой душой. Если Вы не смогли пройти мимо бездомного котенка или щенка, решив подарить ему дом, то должны знать, какие дальнейшие шаги предпринять.

Приглашаем Вас принять участие в вебинаре с нашими ветеринарными экспертами - Бучака Дмитрием Владимировичем и Николаевой Галиной.

Во время прямого эфира Вы узнаете:

1. Что делать после того, как Вы подобрали питомца.

2. Как быть, если хозяин котенка или щенка так и не найден, и вы решили оставить четвероногого друга себе.

3. Так ли необходимо обращаться к ветеринарному врачу.

Ветеринарный врач-терапевт Бучака Дмитрий Владимирович ответит на все Ваши вопросы, а эксперт по научным коммуникациям Николаева Галина расскажет, как правильно подобрать для нового члена семьи подходящий рацион.

Дата: 9 февраля.

Время: 19:00.

Необходима предварительная регистрация на вебинар.

Каждый зарегистрированный получит на почту запись эфира.