Мы продолжаем цикл онлайн - встреч для тех, кто заботится о здоровье своей собаки и ведет активный образ жизни. Наш кинолог Анна Климова - специалист тренировочного центра «Четыре Лапы», расположенного в ТЦ «Капитолий» поделится своим опытом и раскроет тему подбора игрушек для собаки.

14 июня в 18:00 приглашаем Вас на вебинар «Встречи с кинологом. Выбираем игрушки для занятий спортом»!

Вы узнаете:

1. Почему так важно играть с собакой.

2. Какие есть игры и игрушки для собак и в чем заключаются их особенности.

3. Как правильно подобрать и построить игру с собакой.

А еще Анна Климова расскажет о различных активных и логических играх для собак, и подскажет, как подобрать игру, подходящую именно Вашему питомцу.

Приходите! Будет интересно!

Дата: 14 июня.

Время: 18:00.

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