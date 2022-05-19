Вебинар «Встречи с кинологом. Выбираем амуницию»
Специально для тех, кто хочет больше узнать о своей собаке и быть с ней на одной волне, мы запускаем цикл онлайн-встреч с нашим кинологом Анной Климовой - специалистом тренировочного центра зоосети «Четыре Лапы», расположенном в ТЦ «Капитолий».
24 мая в 19:00 приглашаем Вас на вебинар «Встречи с кинологом. Выбираем амуницию»!
Вы узнаете:
1. Для чего питомцу нужна амуниция и в каких случаях она особенно необходима.
2. Какие есть виды амуниции и в чем заключаются их особенности.
3. Как правильно подобрать амуницию, которая подойдет именно Вашей собаке.
А еще Анна Климова поделится с Вами интересными историями из своей практики, связанными с использованием различной амуниции.
Ждем Вас! Обещаем, что будет интересно!
Дата: 24 мая.
Время: 19:00.
Необходима предварительная регистрация!