Специально для тех, кто хочет больше узнать о своей собаке и быть с ней на одной волне, мы запускаем цикл онлайн-встреч с нашим кинологом Анной Климовой - специалистом тренировочного центра зоосети «Четыре Лапы», расположенном в ТЦ «Капитолий».



24 мая в 19:00 приглашаем Вас на вебинар «Встречи с кинологом. Выбираем амуницию»!

Вы узнаете:

1. Для чего питомцу нужна амуниция и в каких случаях она особенно необходима.

2. Какие есть виды амуниции и в чем заключаются их особенности.

3. Как правильно подобрать амуницию, которая подойдет именно Вашей собаке.

А еще Анна Климова поделится с Вами интересными историями из своей практики, связанными с использованием различной амуниции.

Ждем Вас! Обещаем, что будет интересно!

Дата: 24 мая.

Время: 19:00.

Необходима предварительная регистрация!