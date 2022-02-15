Вебинар «Все о кастрации и стерилизации»

Приглашаем на вебинар «Всё о кастрации и стерилизации».

Перед каждым владельцем кошки или собаки рано или поздно встаёт вопрос о необходимости проведения питомцу кастрации или стерилизации. В каких случаях это обусловлено заботой о здоровье четвероногого? Опасны ли данные виды оперативных вмешательств? И как подготовить любимца к операции?

Всё, что нужно знать о кастрации и стерилизации, во время вебинара расскажет главный врач ветеринарного центра «Четыре Лапы» в ТЦ «Капитолий» Илья Михайлов.

Вы узнаете:

1. В чем заключаются особенности таких видов оперативных вмешательств, как кастрация и стерилизация.

2. В каких случаях их проведение особенно важно.

3. Плюсы и минусы данных операций.

4. В каком возрасте лучше кастрировать или стерилизовать питомца.

5. Показания и противопоказания.

6. Как ухаживать за любимцем после операции и в течение всей жизни.

Дата: 20 февраля.

Время: 12:00.