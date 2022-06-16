Приглашаем на вебинар «Стоматология для питомцев: когда это необходимо?»

Признайтесь: все, что связано с лечением зубов, часто вызывает у нас страх. А если речь идет о здоровье полости рта питомца, то приходится еще сложнее: нам кажется, что любые процедуры приведут к возникновению у любимца стресса.

Но это мнение ошибочно, ведь если заболевание полости рта выявлено на ранней стадии, то вылечить его будет проще. А значит, у четвероногого друга не возникнут другие, более серьезные патологии.

23 июня в 19:00 приглашаем Вас принять участие в вебинаре «Стоматология для питомцев: когда это необходимо?»

Ведущий вебинара, главный врач ветеринарной клиники «Четыре Лапы» в Химках, хирург, стоматолог Анатолий Черников ответит на все Ваши вопросы и расскажет, почему посещение специалиста - это не только не страшно, но и очень нужно!

Вы узнаете:

1. Как проходит осмотр полости рта у питомцев.

2. Что может рассказать ветеринарный врач-стоматолог, основываясь на состоянии зубов любимца.

3. Какие есть самые распространенные стоматологические заболевания и как их не пропустить.

4. Как правильно проводить самостоятельную гигиену полости рта питомца.

Дата: 23 июня.

Время: 19:00.

Обязательно пройдите регистрацию!