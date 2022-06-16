Вебинар «Стоматология для питомцев: когда это необходимо?»
Приглашаем на вебинар «Стоматология для питомцев: когда это необходимо?»
Признайтесь: все, что связано с лечением зубов, часто вызывает у нас страх. А если речь идет о здоровье полости рта питомца, то приходится еще сложнее: нам кажется, что любые процедуры приведут к возникновению у любимца стресса.
Но это мнение ошибочно, ведь если заболевание полости рта выявлено на ранней стадии, то вылечить его будет проще. А значит, у четвероногого друга не возникнут другие, более серьезные патологии.
23 июня в 19:00 приглашаем Вас принять участие в вебинаре «Стоматология для питомцев: когда это необходимо?»
Ведущий вебинара, главный врач ветеринарной клиники «Четыре Лапы» в Химках, хирург, стоматолог Анатолий Черников ответит на все Ваши вопросы и расскажет, почему посещение специалиста - это не только не страшно, но и очень нужно!
Вы узнаете:
1. Как проходит осмотр полости рта у питомцев.
2. Что может рассказать ветеринарный врач-стоматолог, основываясь на состоянии зубов любимца.
3. Какие есть самые распространенные стоматологические заболевания и как их не пропустить.
4. Как правильно проводить самостоятельную гигиену полости рта питомца.
Дата: 23 июня.
Время: 19:00.
Обязательно пройдите регистрацию!