Вебинар: «Старение кошек и собак. Когда обращаться к врачу?»

Благодаря заботе владельцев о животных и развитию ветеринарии, срок жизни домашних питомцев значительно увеличился. Достаточно часто у собак и кошек встречаются нарушения когнитивных функций, что приводит к ряду изменений в мозге животного и снижению умственных способностей.

Как выглядит деменция у животных, как ее распознать и чем помочь пожилым собакам и кошкам мы поговорим с экспертом Royal Canin Екатериной Ганцевой и ветеринарным врачом Людмилой Кониковой на лекции 25 октября в 17:00.