Приглашаем на вебинар «Смена корма Вашего питомца»!

Иногда пет-родители сталкиваются с необходимостью перевести питомца с привычного корма на другой. Это может быть связано с тем, что любимец стал с неохотой употреблять рацион или же у него появились определенные проблемы - нарушения работы ЖКТ, аллергические реакции.

Как определить, что смена корма необходима? И как сделать так, чтобы она прошла для питомца беспроблемно?

10 ноября в 19:00 приглашаем Вас принять участие в вебинаре «Смена корма Вашего питомца». Спикер - главный врач Ветеринарного Центра Четыре Лапы в ТЦ «Капитолий» Илья Михайлов.

Во время прямого эфира обсудим следующие вопросы:

1. Нужно ли менять рационы регулярно, если в этом нет необходимости?

2. Действительно ли корма для питомцев отличаются друг от друга только источниками белка?

3. Как правильно перевести любимца на новый корм?

4. На какие моменты после смены рациона необходимо обратить внимание?

Регистрация обязательна!

Когда: 10 ноября.

Во сколько: 19:00.