Вебинар с врачом-офтальмологом
Вы знали о том, что зрение кошки ухудшается уже на 6 году жизни? Или о том, что некоторые породы собак имеют генетическую предрасположенность к офтальмологическим заболеваниям?
Именно поэтому необходимо знать о том, как поддерживать здоровье глаз любимца, а также не пропустить развитие опасных симптомов, когда последствия могут стать необратимыми!
23 октября в 12:00 приглашаем на вебинар с врачом-офтальмологом ветеринарного центра «Четыре Лапы» Гужавиной Ольгой Александровной.
Во время прямого эфира обсудим:
1. Основные правила гигиены зрения домашних животных.
2. Симптомы, свидетельствующие о необходимости обратиться к врачу.
3. Породные предрасположенности кошек и собак к офтальмологическим заболеваниям.
4. Первую помощь, которую владелец может оказать любимцу.
Помните, что практически любую болезнь легче вылечить, если она выявлена на ранней стадии!
Дата: 23 октября.
Время: 12:00.