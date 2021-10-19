Вы знали о том, что зрение кошки ухудшается уже на 6 году жизни? Или о том, что некоторые породы собак имеют генетическую предрасположенность к офтальмологическим заболеваниям?

Именно поэтому необходимо знать о том, как поддерживать здоровье глаз любимца, а также не пропустить развитие опасных симптомов, когда последствия могут стать необратимыми!

23 октября в 12:00 приглашаем на вебинар с врачом-офтальмологом ветеринарного центра «Четыре Лапы» Гужавиной Ольгой Александровной.

Во время прямого эфира обсудим:

1. Основные правила гигиены зрения домашних животных.

2. Симптомы, свидетельствующие о необходимости обратиться к врачу.

3. Породные предрасположенности кошек и собак к офтальмологическим заболеваниям.

4. Первую помощь, которую владелец может оказать любимцу.

Помните, что практически любую болезнь легче вылечить, если она выявлена на ранней стадии!

Дата: 23 октября.

Время: 12:00.