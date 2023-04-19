Приглашаем Вас на вебинар «Расстройство кишечника у питомца. Как правильно переводить на другой корм»!

С таким неприятным явлением, как диарея у питомца сталкивался практически каждый владелец. И всякий раз это доставляет много волнений как владельцу, так и животному. Что же делать в этой ситуации и как оказать первую помощь? А также как правильно перевести питомца на новый корм? Будем разбираться во всем этом вместе на вебинаре «Расстройство кишечника у питомца. Как правильно переводить на другой корм», который пройдет 20 апреля в 19:00 .

Ветеринарный врач, терапевт Богданова Наталия расскажет, что может стать причиной жидкого стула, как помочь питомцу и как правильно оказать первую помощь.

А эксперт по питанию Светлана Сироткина расскажет, как частая смена корма влияет на здоровье и как корректно переводить питомца с одного продукта на другой.

Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию!

Каждый зарегистрированный пользователь получит запись эфира по окончании вебинара на указанную почту.

Ждём Вас!