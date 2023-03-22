Приглашаем на вебинар «Плановые осмотры и кормление питомца в разные периоды жизни»!

Для владельцев животных, которые считают питомцев членами своей семьи, крайне важно сохранить их здоровье и обеспечить их благополучие. Все большее признание среди владельцев кошек и собак приходит к профилактике заболеваний у животных.

Ветеринарные врачи поддерживают владельцев в желании предупредить и выявить болезни на ранней стадии. Если же болезнь будет выявлена, то максимально замедлить ее развитие.

23 марта в 19:00 приглашаем Вас на вебинар «Плановые осмотры и кормление питомца в разные периоды жизни». Ветеринарный врач Иванова Лолита расскажет, что такое плановая диспансеризация, что в нее входит и как часто ее надо проходить. А эксперт по питанию Алина Ряузова подсветит важные моменты в питании в разные периоды жизни.

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Ждём Вас!