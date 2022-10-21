Вебинар «Переезд с питомцем от А до Я»
Приглашаем на вебинар «Переезд с питомцем от А до Я»!
Вам и Вашему питомцу предстоит переезд? Конечно, к этому событию необходимо подойти со всей ответственностью и сделать так, чтобы чтобы все прошло максимально комфортно для любимца.
Хотите учесть все нюансы и подготовиться к переезду с питомцем правильно?
26 октября в 19:00 приглашаем Вас принять участие в вебинаре «Переезд с питомцем от А до Я». Ведущий - ветеринарный эксперт компании Четыре Лапы Артем Демин.
Вы узнаете:
1. Как подготовить питомца к переезду: какие анализы и документы необходимы.
2. В каких случаях могут понадобиться успокаивающие препараты.
3. Что пригодится в автомобиле, самолете, поезде
4. и многое другое.
Когда: 26 октября.
Во сколько:19:00.
Регистрация обязательна!