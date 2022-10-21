Приглашаем на вебинар «Переезд с питомцем от А до Я»!

Вам и Вашему питомцу предстоит переезд? Конечно, к этому событию необходимо подойти со всей ответственностью и сделать так, чтобы чтобы все прошло максимально комфортно для любимца.

Хотите учесть все нюансы и подготовиться к переезду с питомцем правильно?

26 октября в 19:00 приглашаем Вас принять участие в вебинаре «Переезд с питомцем от А до Я». Ведущий - ветеринарный эксперт компании Четыре Лапы Артем Демин.

Вы узнаете:

1. Как подготовить питомца к переезду: какие анализы и документы необходимы.

2. В каких случаях могут понадобиться успокаивающие препараты.

3. Что пригодится в автомобиле, самолете, поезде

4. и многое другое.

Когда: 26 октября.

Во сколько:19:00.

Регистрация обязательна!