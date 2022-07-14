Вебинар на тему «Мифы о дрессировке. Как правильно взаимодействовать с питомцем?»

Приглашаем на вебинар «Мифы о дрессировке. Как правильно взаимодействовать с питомцем?»!

К сожалению, у большинства из нас слово «дрессировка» вызывает ассоциации с жестокими методами воспитания. Мы докажем Вам, что это мнение абсолютно ошибочно, ведь дрессировка - это обучение, благодаря которому у питомца вырабатываются полезные навыки. И оно, разумеется, должно проводиться максимально комфортно для любимца.

Во время вебинара 19 июля наш кинолог Анна Климова, специалист Тренировочного Центра Четыре Лапы в ТЦ «Капитолий», расскажет, как правильно построить взаимодействие с питомцем так, чтобы обучение прошло для него легко.

Вы узнаете:

1. Что такое кинология и дрессировка, какие мифы о них регулярно приходится развеивать специалистам.

2. Как дрессировать собаку в домашних условиях так, чтобы не вызвать у нее стресса.

3. Почему важно правильно построить взаимодействие с окружающей средой во время обучения.

Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию.

Если Вы не успеете на прямой эфир, не расстраивайтесь: все зарегистрированные пользователи получат запись.

Дата: 19 июля.

Время: 19:00