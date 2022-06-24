Вебинар «Хорёк домашний. Особенности содержания»
Приглашаем на вебинар «Хорёк домашний. Особенности содержания»!
Хотите завести хорька, но никак не можете решиться? Одни говорят, что хорьки — это сложность ухода и искусанные пальцы, вторые утверждают, что ласковее, умнее и неприхотливее питомца не встречали в своей жизни.
Разберем все «за» и «против», обсудим основные аспекты содержания хорька в домашних условиях с нашим экспертом анестезиологом-реаниматологом, врачом ОРИТ Ольгой Бобуновой.
Ждем Вас 29 июня в 19:00, присоединяйтесь, будет интересно!
Вы узнаете:
1. Как подготовиться к появлению хорька дома.
2. Чем кормить Вашего нового питомца.
3. Что необходимо иметь в домашней ветеринарной аптечке.
4. Профилактика болезней и необходимость посещения ветеринарного врача.
Дата:29 июня
Время: 19:00
Необходима предварительная регистрация!