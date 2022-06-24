Приглашаем на вебинар «Хорёк домашний. Особенности содержания»!

Хотите завести хорька, но никак не можете решиться? Одни говорят, что хорьки — это сложность ухода и искусанные пальцы, вторые утверждают, что ласковее, умнее и неприхотливее питомца не встречали в своей жизни.

Разберем все «за» и «против», обсудим основные аспекты содержания хорька в домашних условиях с нашим экспертом анестезиологом-реаниматологом, врачом ОРИТ Ольгой Бобуновой.

Ждем Вас 29 июня в 19:00, присоединяйтесь, будет интересно!

Вы узнаете:

1. Как подготовиться к появлению хорька дома.

2. Чем кормить Вашего нового питомца.

3. Что необходимо иметь в домашней ветеринарной аптечке.

4. Профилактика болезней и необходимость посещения ветеринарного врача.

Дата:29 июня

Время: 19:00

Необходима предварительная регистрация!