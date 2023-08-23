Вебинар «Кастрация и стерилизация. Особенности процедур, ухода за питомцем и его питания»
Приглашаем на вебинар «Кастрация и стерилизация. Особенности процедур, ухода за питомцем и его питания»!
Кастрация и стерилизация – это оперативные вмешательства, проведение которых вызывает опасения у владельцев домашних животных. Какие риски существуют при проведении? Почему ветеринарные врачи утверждают, что кастрация и стерилизация приносят пользу здоровью наших четвероногих друзей? И как решиться на то, чтобы стерилизовать или кастрировать любимца?
24 августа в 19:00 приглашаем Вас на вебинар «Кастрация и стерилизация. Особенности процедур, ухода за питомцем и его питания».
Наши ведущие:
- Лолита Евгеньевна Иванова, ветеринарный врач-терапевт, анестезиолог, специалист УЗ-диагностики.
- Екатерина Ганцева, ветеринарный врач, эксперт по питанию домашних животных.
Вы узнаете:
- Как проводятся кастрация и стерилизация и чем они отличаются друг от друга.
- Какие есть заблуждения, связанные с их проведением.
- Как подготовить питомца к данным видам вмешательств.
- На что обратить внимание при выборе рациона для кастрированного или стерилизованного питомца.
Участие в вебинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация.
Каждый зарегистрированный участник получит запись эфира на указанную почту.