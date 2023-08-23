Приглашаем на вебинар «Кастрация и стерилизация. Особенности процедур, ухода за питомцем и его питания»!

Кастрация и стерилизация – это оперативные вмешательства, проведение которых вызывает опасения у владельцев домашних животных. Какие риски существуют при проведении? Почему ветеринарные врачи утверждают, что кастрация и стерилизация приносят пользу здоровью наших четвероногих друзей? И как решиться на то, чтобы стерилизовать или кастрировать любимца?

24 августа в 19:00 приглашаем Вас на вебинар «Кастрация и стерилизация. Особенности процедур, ухода за питомцем и его питания».

Наши ведущие:

Лолита Евгеньевна Иванова , ветеринарный врач-терапевт, анестезиолог, специалист УЗ-диагностики.

Екатерина Ганцева , ветеринарный врач, эксперт по питанию домашних животных.

Вы узнаете:

Как проводятся кастрация и стерилизация и чем они отличаются друг от друга.

Какие есть заблуждения, связанные с их проведением.

Как подготовить питомца к данным видам вмешательств.

На что обратить внимание при выборе рациона для кастрированного или стерилизованного питомца.

Участие в вебинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Каждый зарегистрированный участник получит запись эфира на указанную почту.