Вебинар «Кастрация и стерилизация. Особенности процедур, ухода за питомцем и его питания»

23.08.2023
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Приглашаем на вебинар «Кастрация и стерилизация. Особенности процедур, ухода за питомцем и его питания»!

Кастрация и стерилизация – это оперативные вмешательства, проведение которых вызывает опасения у владельцев домашних животных. Какие риски существуют при проведении? Почему ветеринарные врачи утверждают, что кастрация и стерилизация приносят пользу здоровью наших четвероногих друзей? И как решиться на то, чтобы стерилизовать или кастрировать любимца?

24 августа в 19:00 приглашаем Вас на вебинар «Кастрация и стерилизация. Особенности процедур, ухода за питомцем и его питания».

Наши ведущие:

  • Лолита Евгеньевна Иванова, ветеринарный врач-терапевт, анестезиолог, специалист УЗ-диагностики.
  • Екатерина Ганцева, ветеринарный врач, эксперт по питанию домашних животных.

Вы узнаете:

  • Как проводятся кастрация и стерилизация и чем они отличаются друг от друга.
  • Какие есть заблуждения, связанные с их проведением.
  • Как подготовить питомца к данным видам вмешательств.
  • На что обратить внимание при выборе рациона для кастрированного или стерилизованного питомца.

Участие в вебинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Каждый зарегистрированный участник получит запись эфира на указанную почту.

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