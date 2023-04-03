Вебинар «Кастрация и стерилизация: мифы и реальность»

Когда: 5 апреля.

Во сколько: 19:00.

Где: онлайн (регистрация обязательна).

Если Вы пет-родитель собаки или кошки — значит уже точно задумывались о кастрации или стерилизации своего любимца.

В каком возрасте стоит проводить операцию? Стоит ли опасаться их проведения? В каких случаях они не просто рекомендованы, а необходимы? Что необходимо знать о данных видах оперативных вмешательств?

На эти и другие вопросы ответит наш приглашённый спикер — Анатолий Черников, главный ветеринарный врач Ветеринарного Центра Четыре Лапы в ТЦ «Мега Химки».

Вы узнаете:

1. Что такое кастрация и стерилизация, в чём заключаются отличия и особенности данных видов оперативных вмешательств?

2. Плюсы и минусы этих операций.

3. В каком возрасте и в какое время года лучше кастрировать или стерилизовать питомца?

4. Как ухаживать за любимцем в послеоперационный период и о чем важно помнить на протяжении всей жизни?

Ждем Вас!