Вебинар «Какие компоненты корма особенно важны для собак»
Сбалансированное питание - залог здоровья и долгой жизни вашей собаки. Готовый корм - оптимальный рацион для питомца, поскольку содержит все необходимые компоненты. Какие из них наиболее важны? И на что необходимо обращать внимание при выборе корма?
20 января в 19:00 приглашаем вас принять участие в вебинаре «Какие компоненты корма особенно важны для собак?»
Ведущая - ветеринарный врач-диетолог, зоопсихолог Евгения Гусева.
Во время прямого эфира:
1. Проведем небольшой исторический экскурс и узнаем, как человеку удалось приручить собаку.
2. Поговорим об особенностях строения желудочно-кишечного тракта собак.
3. Выясним, какие компоненты корма являются самыми важными для наших любимцев.
Дата: 20 января.
Время: 19:00.