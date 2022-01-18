Вебинар «Какие компоненты корма особенно важны для собак»

Сбалансированное питание - залог здоровья и долгой жизни вашей собаки. Готовый корм - оптимальный рацион для питомца, поскольку содержит все необходимые компоненты. Какие из них наиболее важны? И на что необходимо обращать внимание при выборе корма?

20 января в 19:00 приглашаем вас принять участие в вебинаре «Какие компоненты корма особенно важны для собак?»

Ведущая - ветеринарный врач-диетолог, зоопсихолог Евгения Гусева.

Во время прямого эфира:

1. Проведем небольшой исторический экскурс и узнаем, как человеку удалось приручить собаку.

2. Поговорим об особенностях строения желудочно-кишечного тракта собак.

3. Выясним, какие компоненты корма являются самыми важными для наших любимцев.

Дата: 20 января.

Время: 19:00.