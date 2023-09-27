Вебинар «Как выбрать амуницию»

Амуниция – это то, без чего не обойтись любой собаке. Впрочем, иногда возникают ситуации, когда она необходима и кошкам.

Но как выбрать амуницию, которая подойдет именно вашему любимцу? На что стоит обратить внимание при подборе? И как быть уверенным в том, что выбранная модель будет удобной питомцу?

28 сентября в 19:00 приглашаем принять участие в вебинаре «Как выбрать амуницию».

Наши ветеринарные эксперты, член ассоциации гуманных кинологов Наталия Вадимовна Илюшина и специалист по питанию Ирина Вячеславовна Филатова расскажут:

Какие бывают виды амуниции.

Чем шлейка отличается от ошейника и чему отдать предпочтение.

Как выбрать поводок нужной длины.

На какие моменты в питании стоит обратить внимание владельцам собак в зависимости от габаритов любимца.

Для участия необходима регистрация.

Все зарегистрированные пользователи получат по окончании запись вебинара.

Встретимся во время прямого эфира!