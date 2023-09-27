Вебинар «Как выбрать амуницию»
27.09.2023
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Амуниция – это то, без чего не обойтись любой собаке. Впрочем, иногда возникают ситуации, когда она необходима и кошкам.
Но как выбрать амуницию, которая подойдет именно вашему любимцу? На что стоит обратить внимание при подборе? И как быть уверенным в том, что выбранная модель будет удобной питомцу?
28 сентября в 19:00 приглашаем принять участие в вебинаре «Как выбрать амуницию».
Наши ветеринарные эксперты, член ассоциации гуманных кинологов Наталия Вадимовна Илюшина и специалист по питанию Ирина Вячеславовна Филатова расскажут:
- Какие бывают виды амуниции.
- Чем шлейка отличается от ошейника и чему отдать предпочтение.
- Как выбрать поводок нужной длины.
- На какие моменты в питании стоит обратить внимание владельцам собак в зависимости от габаритов любимца.
Для участия необходима регистрация.
Все зарегистрированные пользователи получат по окончании запись вебинара.
Встретимся во время прямого эфира!